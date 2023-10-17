خامنئي يُحذر من "نفاد صبر المقاومة" مع استمرار القصف الإسرائيلي لغزة

"لم أظن أبدًا أنني سأصبح جزءًا من القصة".. صحفي CNN في غزة يخلي منزله خشية قصف إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هدد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بأن استمرار ما وصفها بـ"الجرائم" التي اتهم إسرائيل بارتكابها، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي على غزة ردًا على هجوم حماس على مدن ومناطق إسرائيلية الأسبوع الماضي، ستجعل من غير الممكن إيقاف ما وصفها بـ"قوات المقاومة"، حسبما نقلته عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الثلاثاء.

وقال خامنئي في لقاء مع "نخب ومواهب علمية إيرانية": "إذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني فلن يستطيع أحد أن يوقف المسلمين وقوات المقاومة"، على حد قوله.

وتابع المرشد الإيراني قائلًا: "ليعلموا بعد ذلك، لا ينبغي لهم أن يتوقعوا ويطالبوا بعدم السماح لمجموعة معينة بفعل عمل ما.، لأنه لا يمكن لأحد إيقافهم عندما ينفد صبرهم. هذه حقيقة موجودة"، في إشارة إلى الفصائل المسلحة التي تدعمها إيران في الشرق الأوسط.

وتأتي تصريحات خامنئي بعد أيام قليلة مما قاله وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الذي أكد من العاصمة اللبنانية، بيروت أن "المقاومة" مستعدة للرد على الاعتداءات الإسرائيلية، وأنه في حال توسيع نطاق الحرب الحالية، فإنها هي التي ستقرر ما ستفعله، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).