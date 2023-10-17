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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الإثنين، مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين الإسرائيليين وحركة حماس، نظرًا لأن المشروع لم يحصل على الحد الأدنى المطلوب من الأصوات لتمريره.

وحصل المشروع على 5 أصوات لصالحه، و4 أصوات ضده وامتنعت 6 دول عن التصويت، إذ صوتت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا ضد مشروع القرار بسبب عدم ورود إدانة فيه لهجمات حماس على إسرائيل، وكان يتطلب تمرير مشروع القرار الحصول على 9 أصوات، وهو ما لم يحدث.

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وقالت سفيرة أمريكا، ليندا توماس غرينفيلد، عن سبب تصويت واشنطن ضد المشروع: "من خلال عدم إدانة حماس، تُعطي روسيا غطاء للمجموعة الإرهابية التي تمارس الوحشية على المدنيين الأبرياء. إنه أمر مريع وفيه الكثير من النفاق ولا يمكن الدفاع عنه"، على حد قولها.

وقالت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة في الأمم المتحدة، السفيرة باربارا وودوارد، في رسالة تفسير لسبب التصويت: "لا يمكننا أن ندعم مشروع قرار يفشل بإدانة هجمات حماس الإرهابية".

من جانبه، قال الممثل الدائم لفرنسا في الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير: "كان هناك عددا من الأمور المفقودة (في مشروع القرار)"، وحث المجلس على التوحد خلف "مشروع قرار قدمه الرئيس البرازيلي، وتضمن موافقة على إدانة الهجمات الإرهابية، وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين في غزة"، حسب قوله.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن مشروع القرار فشل في المرور بسبب النوايا الأنانية للكتلة الغربية.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن نيبينزيا قوله إن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصبح مرة أخرى رهينة لتطلعات الدول الغربية من خلال عدم تبني مشروع قرار الاتحاد الروسي بشأن الشرق الأوسط".