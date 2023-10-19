الصفدي يقترح طريقة لإنهاء الحرب "قبل أن يفوت الأوان لنا جميعًا".. ماذا قال لـCNN؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الفنان المصري، محمد رمضان ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب فيديو نشره تحدث به عن سلاح الدول العربية بتعليق على الأوضاع في غزة.

وقال محمد رمضان في مقطع الفيديو الذي نشره على صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي: "ربنا يصبر أهالي الشهداء ويرزقهم الاستقرار والنصر القريب ان شاء الله، كم الرسائل التي تجيني ونزل حاجة وعايزين صوتنا يوصل، يوصل لمين؟".

وتابع قائلا: "عايزين صوتنا يوصل لمين برة بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا، بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة وبنشتري أسلحة وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها حنستخدمها ايمتا؟".

وأضاف: "صوتنا يوصل لمين برة؟ احنا عايزين مين برة يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وقمة عدم الرجولة لما نقول إحنا عايزين نكتب بالانجلش عشان برة يعرفوا ان نحن بنتضرب، وانت فين انت؟ فين بلدك وفين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب.. مين حيدافع عن عربي زيه زيك ما نقول كلام عاقل.."

وتأتي تصريحات محمد رمضان في الوقت الذي تستمر فيه الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد العملية التي نفذتها الأخيرة داخل إسرائيل في السابع من الشهر الجاري وأطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى" والرد الإسرائيلي باستهداف معاقل الحركة في قطاع غزة بعملية أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية".