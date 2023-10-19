دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعليق النائب الأمريكية المسلمة، إلهان عمر، على الانفجار في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة وذلك في تعليق لاحق لها على الحدث وما اعتبره نشطاء "تراجعا".

وكانت إلهان عمر قد استشهدت بتدوينة لوكالة أنباء AP (أسوشييتد برس) ورد فيها: "قالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 500 شخص قتلوا في انفجار في مستشفى تقول إنه ناجم عن غارة جوية إسرائيلية"، لتعلق قائلة إن "قصف المستشفيات يعد من أخطر جرائم الحرب.. وبحسب ما ورد فإن قيام جيش الدفاع الإسرائيلي بتفجير أحد الأماكن القليلة التي يمكن للجرحى أن يلتمسوا فيها العلاج الطبي والمأوى أثناء الحرب أمر مروع.. يتعين على (الرئيس الأمريكي) أن يضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء هذه المذبحة".

وعاودت إلهان عمر نشر تعليق آخر، قالت فيه: "استشهد مكتبنا بتقرير لوكالة أسوشييتد برس أمس يفيد بأن جيش الدفاع الإسرائيلي قد ضرب مستشفى معمدانيًا في غزة. ومنذ ذلك الحين، نفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته، وتشير تقديرات المخابرات الأمريكية إلى أن إسرائيل لم تفعل ذلك".

وتابعت قائلة: "إنه تذكير بأن المعلومات غالبًا ما تكون غير موثوقة ومتنازع عليها في ضباب الحرب (خاصة على تويتر حيث تتفشى المعلومات الخاطئة). تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية التأكد من أن المعلومات التي نشاركها تأتي من مصادر موثوقة والاعتراف بها عند ورود تقارير جديدة".

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قال، الثلاثاء، إن معلوماته الاستخباراتية تظهر أن "إطلاق صاروخي فاشل" من قبل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية كان وراء الانفجار الذي خلف مئات القتلى، في حين نفت الحركة ذلك واصفة الاتهامات الإسرائيلية بأنها "كاذبة ولا أساس لها من الصحة" وزعمت أنها لا تستخدم المرافق العامة مثل المستشفيات لأغراض عسكرية، بحسب بيان مكتوب نُشر يوم الأربعاء.