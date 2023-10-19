قناة "القاهرة الإخبارية": فتح معبر رفح من الجانب المصري صبيحة الجمعة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سيتم فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة من الجانب المصري لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة صباح الجمعة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مسؤول مصري لم يكشف عن اسمه.

ولم تحدد قناة القاهرة الإخبارية التوقيت الدقيق لفتح معبر رفح.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد عقد مؤتمرًا صحفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس أكد فيه ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد شكري خلال المؤتمر أن ما وصفه بـ"تصفية القضية الفلسطينية" عبر تهجير سكان غزة إلى مصر "غير وارد".