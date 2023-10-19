رغد صدام حسين تثير تفاعلا بفيديو لوالدها عن القدس وإسرائيل وأمريكا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعادة نشرها لمقطع فيديو لما قاله والدها عن القدس وإسرائيل وأمريكا.

جاء ذلك في تدوينة لرغد على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا)، حيث يقول صدام حسين في الفيديو: "يقولون إسرائيل يعني أمريكا، ايه ولتكن، لتكن إسرائيل وفوقها أمريكا وشنو إلي يصير؟ وبعدين هو ليش القدس ما يسوى واحد يتحمل ضرب ويتحمل تدمير ويحصلوه ويحرروه من أسره؟"

وتابع صدام حسين قائلا: "ما يسوى؟ مسرى الرسول ما يسوى؟ شو وقت تهتز الشوارب لو بس أدري شو وقت تهتز الشوارب وشو وقت الناس ينتخون، ما قرينا بالتاريخ أنه العربي يتحمل مثل هذه المهانة".

وتأتي تصريحات صدام حسين المتداولة في الوقت الذي تستمر فيه الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد العملية التي نفذتها الأخيرة داخل إسرائيل في السابع من الشهر الجاري وأطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى" والرد الإسرائيلي باستهداف معاقل الحركة في قطاع غزة بعملية أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية".