سامح شكري يوضح لـCNN الوضع عند معبر رفح وسبب عدم دخول المساعدات إلى غزة.. ماذا قال؟

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، إنه لا يوجد تحديث بشأن "ما إذا (كان سيتم فتح معبر رفح الحدودي لمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر) "ومتى".

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق الأربعاء، أن إسرائيل لن تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر عبر المعبر.

وألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، باللوم على "القصف الإسرائيلي" في منع إعادة فتح المعبر الحيوي.

وقال السيسي في مؤتمر صحفي بالقاهرة، متحدثا إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "مصر لم تغلق معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، لكن القصف الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني حال دون فتحه".

كما دعا المجتمع الدولي إلى "السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وشهد محيط معبر رفح الحدودي من جانب غزة دوي انفجارات متقطعة على مدار اليوم، وفقا لمراسل شبكة CNN على الجانب المصري من الحدود.

وينتظر سائقو قوافل المساعدات والمتطوعون على الجانب المصري من المعبر منذ الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.