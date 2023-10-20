(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إن سبع مستشفيات و21 مركزا صحيا للرعاية الأولية في غزة "خارج الخدمة"، وقُتل 64 فردا من الطواقم الطبية بينما تواصل إسرائيل غاراتها الجوية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة: "بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، خرجت سبع مستشفيات عن الخدمة، و21 مركزا للرعاية الصحية الأولية، وقُتل 64 من الطواقم الطبية، ودُمرت 23 سيارة إسعاف".

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا.

ومن جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الخميس، في بيان، إن أكثر من 60% من مرافق الرعاية الأولية مغلقة، والمستشفيات في غزة على حافة الانهيار بسبب نقص الكهرباء والأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية والموظفين المتخصصين.

وتتفاقم الأوضاع في غزة كل ساعة مع استمرار تزايد المخاوف بشأن الأزمة الإنسانية الكارثية التي تتكشف في القطاع.

وحذرت منظمات حقوقية عديدة من العواقب المميتة للنقص المستمر في قطاع غزة، وحثت على السماح بالإمدادات الحيوية عبر معبر رفح.