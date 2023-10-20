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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال مسؤول أمريكي لـCNN إن إسرائيل أبلغت واشنطن من قبل بأن هناك بعض المحتجزين الأمريكيين لدى حماس ما زالوا على قيد الحياة.

وليس من الواضح ما إذا كان الإسرائيليون يشيرون فقط إلى الرهينتين اللتين يتم إطلاق سراحهما حاليًا أو لديهم معلومات عن رهائن آخرين أيضًا.

ولم يذكر المسؤولون الأمريكيون ما إذا كانوا يعتقدون أن أيًا من الرهائن الأمريكيين قد مات، وأشاروا في السابق إلى أنهم يفترضون أن جميع الرهائن على قيد الحياة.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن معظم الرهائن لا يزالون على قيد الحياة.

ولم تقل حكومة الولايات المتحدة أبداً كم عدد الأمريكيين الذين تعتقد أنهم محتجزون كرهائن.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة ليست على علم حاليًا بوجود أي مقاطع فيديو "لإثبات" أن المواطنين الأمريكيين المحتجزين كرهائن أحياء، على غرار الفيديو الذي نشرته حماس في وقت سابق من هذا الأسبوع لميا شيم، الشابة الإسرائيلية الفرنسية تبلغ من العمر 21 عامًا.

لكن المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها إسرائيل دفعت الولايات المتحدة إلى الاعتقاد بأن بعض الرهائن الأمريكيين ما زالوا على قيد الحياة.