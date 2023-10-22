سامح شكري يوضح لـCNN الوضع عند معبر رفح وسبب عدم دخول المساعدات إلى غزة.. ماذا قال؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- رصد صحفي في شبكة CNN دخول ما لا يقل عن 14 شاحنة مساعدات إغاثة، برعاية الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة، إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح في وقت متأخر من مساء الأحد.

وأكد مسؤول في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة لـCNN أنه تم السماح لهذه الشاحنات بالدخول، ويتم حاليًا تفريغها للتوجه إلى مرافق التخزين التابعة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.

يأتي ذلك بعد يوم من قيام قافلة مكونة من 20 شاحنة مصرية بتفريغ مساعدات إنسانية في غزة بعد استخدام نفس المعبر، الذي تم فتحه لفترة وجيزة، السبت، وفقًا لمراسل CNN الموجود على الأرض.

كان معبر رفح الحيوي مع مصر في الجنوب يوصف بأنه الأمل الأخير لسكان غزة للهروب مع تساقط القنابل الإسرائيلية، وقد بدأ العديد من الفلسطينيين في التحرك في اتجاهه.

وقال عمال الإغاثة في غزة، التي تخضع "لحصار كامل" من قبل إسرائيل وتعاني من نقص حاد في الموارد الأساسية، إن المساعدات التي تم تسليمها، السبت، كانت مساعدة، لكنها بالكاد بدأت في تلبية الاحتياجات في جميع أنحاء القطاع المكتظ بالسكان.