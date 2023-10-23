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القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف 320 هدفا في غزة خلال الليل، شملت أنفاقا و"العشرات من مراكز قيادة العمليات" التابعة لحماس و"الجهاد الإسلامي".

وأكد أطباء فلسطينيون ومسؤولون في وزارة الصحة بغزة لشبكة CNN، أن القصف العنيف على القطاع الفلسطيني المحاصر أدى إلى مقتل العشرات.

وأظهرت مقاطع فيديو حرارية التقطتها طائرات إسرائيلية وشاركها الجيش الإسرائيلي، غارات على مباني في غزة، أصابت "العشرات من مراكز قيادة العمليات، والتي كان بعضها يخفي إرهابيي حماس والجهاد الإسلامي، ومجمعات عسكرية، ومراكز مراقبة".

وقال الجيش الإسرائيلي: "علاوة على ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا تشكل تهديدا للقوات في المنطقة المحيطة بقطاع غزة التي تستعد لعمليات برية، بما في ذلك العشرات من قذائف الهاون، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات".