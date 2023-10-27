إسرائيل تشن هجوما بريا ثانيا في غزة قبل الانسحاب مجددا

"القصف الأكثر كثافة خلال 17 يومًا".. فيديو يُظهر الوضع المزري داخل مستشفى في غزة

الأزمة الإنسانية في غزة تزداد خطورة مع نقص الوقود.. وإسرائيل: "اطلبوا الوقود من حماس"

(CNN)-- شنت قوات الجيش الإسرائيلي، لليلة الثانية، "مداهمات مستهدفة" داخل قطاع غزة قبل الانسحاب، بحسب بيان صادر، الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي دبابات وعربات مدرعة تتحرك على طريق بالقرب من الأراضي الزراعية، فضلا عن ضربات على المباني والمناطق المفتوحة.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن المداهمات التي شملت ضربات جوية ومدفعية في منطقة الشجاعية، استهدفت البنية التحتية لحماس بما في ذلك "مواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات، ومراكز القيادة والسيطرة العسكرية، بالإضافة إلى إرهابيي حماس".

وأضاف أن "القوات خرجت من المنطقة بعد انتهاء العملية"، وذلك بعد يوم واحد من توغل سابق للقوات الإسرائيلية في غزة، أعلن عنه الجيش، الخميس.

ويشار إلى أن المداهمات تأتي مع دخول الاشتباكات بين حماس وإسرائيل يومها الـ20، الجمعة، بعد الهجمات التي نفذتها الحركة داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.