عقيد متقاعد يتحدث لـCNN حول الرسائل التي ترسلها أمريكا إلى إيران بعد ضربتها الأخيرة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- مع حلول الظلام على قطاع غزة قبل فترة قصيرة، بدا أن الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه للقطاع.

يمكن سماع دوي انفجارات كثيفة وشبه متواصلة من اتجاه قطاع غزة خلال الساعة والنصف الماضية، بعد إطلاق نار متقطع وأقل كثافة خلال معظم فترة ما بعد الظهر، حسبما ذكر فريق CNN في عسقلان.

ويمكن سماع الطائرات المقاتلة والمروحيات العسكرية وهي تحلق في السماء.

وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل، تشير إلى وصول صواريخ. ورصدت شبكة CNN عدة اعتراضات لهذه الصواريخ من قبل نظام القبة الحديدية، وهو نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي.

كما شاهدت فرق CNN المتواجدة على الأرض بالقرب من قطاع غزة تحركات للدبابات طوال اليوم. بدت مناطق التجمع الإسرائيلية التي كانت مليئة في السابق بالدبابات والعربات المدرعة والجرافات الإسرائيلية فارغة في الغالب، السبت، وسط ما وصفه الجيش الإسرائيلي بعملية برية موسعة في شمال غزة.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح عدد القوات الإسرائيلية الموجودة حاليًا في غزة، حيث لم يقدم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل عملياتية أخرى.

يأتي هذا في وقت قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن العمليات العسكرية ضد حماس انتقلت إلى "مرحلة جديدة من الحرب"، بينما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري أن القوات البرية الإسرائيلية دخلت القطاع ليلاً من الشمال.

وأضاف هغاري أن "القوات موجودة في الميدان وتستمر في القتال"، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل. وفي حين يؤكد كلا البيانين أن العملية العسكرية شهدت توسعًا ملحوظًا، لا يبدو أن أي هجوم بري كبير يهدف إلى الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي والسيطرة عليها قد بدأ حتى الآن.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن قواته ما زالت تقاتل في القطاع المحاصر بعد إطلاق ما وصفها بعملية برية موسعة.

وواجه الفلسطينيون الليلة الماضية ما قالوا إنها الجولة الأكثر كثافة من الغارات الجوية على غزة منذ أن بدأت إسرائيل هجومها الانتقامي ضد حماس.

ويكافح الكثيرون في غزة بعد انقطاع الاتصالات بشكل كبير بسبب القصف الجوي خلال الليل. وعرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خدمة ستارلينك عبر الأقمار الصناعية، قائلا إن المنصة ستدعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن العاملين في مجال الصحة والمرضى والمدنيين في غزة أمضوا الليل "في الظلام والخوف". وأضافت أن المستشفيات تعمل بأقصى طاقتها، وغير قادرة على استقبال مرضى جدد بينما تقوم أيضًا "بإيواء آلاف المدنيين".