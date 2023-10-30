أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء اللبناني المؤقت، نجيب ميقاتي، الاثنين، إن تصعيد الحرب في غزة قد يغرق المنطقة برمتها في الفوضى.

وقال ميقاتي في مقابلة عبر الفيديو مع وكالة فرانس برس: "أرى أن هناك سباقا حقيقيًا بين وقف إطلاق النار في غزة والتصعيد، لأن التصعيد لا يؤثر على لبنان فقط، وأخشى أن يمتد التصعيد إلى المنطقة بأكملها، ويدخل الشرق الأوسط في الفوضى".

ومع اشتداد الحرب في غزة، يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل التي ترد باستهداف جنوب لبنان.

وقال ميقاتي إن بلاده في "قلب العاصفة… لكنها عاشت كل حروب المنطقة، وعلى العكس من ذلك، لبنان كان الأكثر صمودًا".

وكان لبنان أيضًا مسرحًا للاحتجاجات حيث تظاهر الآلاف لدعم الفلسطينيين في غزة في أعقاب الحصار الإسرائيلي والضربات على قطاع غزة.