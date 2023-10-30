سامح شكري يوضح لـCNN الوضع عند معبر رفح وسبب عدم دخول المساعدات إلى غزة.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، بعدم اللجوء إلى "العنترية غير المحسوبة" في التعاطي مع دور مصر في الحرب المندلعة بين إسرائيل والفلسطينيين، الإثنين، مشيرا إلى أن القاهرة لديها معاهدة سلام مع الجانب الإسرائيلي.

وكتب أكاديمي مصري على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "ادخال المساعدات بإرادة مصرية منفردة سيكون تأكيدا لكلام رئيس الجمهورية أن مصر دولة قوية لها مكانتها وسيادتها. عدم إدخال المساعدات الان وجميعها الآن سيكون لها انعكاسات سيئة لتفسير عدم ادخال المساعدات منها أن مصر لا ترغب أو مصر ضعيفة. وضع مصر للأسف أمام العالم ليس ما نتمناه. القوة العسكرية التي تم عرضها والواجب الأخلاقي يحتم دخول المساعدات الآن".

وأردف الأكاديمي المصري قائلا: "أتمنى اجتياحا سلميا على طول حدود غزة لإدخال المساعدات من كل المعابر مع فتح معابر أخرى. وإنشاء مستشفى ميداني ومخبز ميداني. على أن يكون ذلك معلنا مسبقا وعلى الهواء مباشرة ليشاهد العالم. إذا ما تعرضت المساعدات لهجومً من الصهاينة المجرمين، على حد قوله.

وعلّق ساويرس على تغريدة الأكاديمي، قائلا: "إعلان حرب …بلاش عنترية غير محسوبة"، وأضاف: "حرب لمً نستشر فيها... مع دولة عندنا معاهدة سلام معها … شئنا ام أبينا"، حسب تعبيره.

وأكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، في اتصال هاتفي ضرورة "تسريع وزيادة المساعدات المتدفقة إلى غزة ابتداء من اليوم ومن ثم بشكل مستمر، وناقشا أهمية حماية أرواح المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى"، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.