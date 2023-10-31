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الجيش الإسرائيلي: 240 رهينة لدى حماس في غزة.. ومقتل 315 جنديا منذ هجوم 7 أكتوبر

الشرق الأوسط
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القدس (CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن عدد الرهائن الذين يُعتقد أن حماس تحتجزهم في غزة يصل إلى 240 رهينة.

وأضاف هاغاري أيضا أن 315 جنديا إسرائيليا قُتلوا منذ هجوم حماس على إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكمل الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أول عملية ناجحة لتحرير الرهائن منذ 7 أكتوبر، حيث أنقذ جندية إسرائيلية كانت قد اختطفتها حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس لشبكة CNN، إن الجندية أوري مغيديش "تم إنقاذها" من خلال "جنود على الأرض"، في عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (ISA) المعروف باسم "الشاباك".

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