إسرائيل: اعتراض تهديدا جويا جنوب مدينة إيلات.. وصاروخ من لبنان

شاهد مذيع CNN يضغط على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي اعترف بقصف مخيم جباليا

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(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه "يواصل اعتراض التهديدات" على حدوده الشمالية مع لبنان، وحدوده الجنوبية بالقرب من البحر الأحمر.

وقال الجيش، في بيان، إنه "اعترض تهديدا جويا جنوب مدينة إيلات".

وتأتي هذه الأخبار بعد حادثة وقعت الثلاثاء عندما قالت إسرائيل إنها أحبطت "تهديدا جويا" في نفس المنطقة، وهو هجوم أعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مسؤوليتهم عنه.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "اعترض صاروخا أرض- جو أطلق من لبنان باتجاه طائرة إسرائيلية بدون طيار".

وتتبادل إسرائيل إطلاق النار مع مسلحين متمركزين في لبنان على حدودها الشمالية منذ أسابيع.

وقالت إسرائيل إنها "قصفت مصدر إطلاق الصاروخ والأفراد الذين نفذوا عملية الإطلاق ردا على ذلك".