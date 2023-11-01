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الأونروا لـCNN: نعمل في كافة أنحاء قطاع غزة.. ولدينا 150 ملجأ في القطاع

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لموقع CNN بالعربية، الثلاثاء، إن الوكالة تعمل في "كافة أنحاء قطاع غزة".

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وأضافت توما أن "الأونروا" لديها 150 ملجأ في القطاع، وهناك 670 ألف شخص يأوون إلى تلك الملاجئ .

يذكر أن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف قال، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه "لا يوجد ما يمكن أن يبرر سلوك الأونروا في تخليها عن مسؤولياتها شمال القطاع واقتصار عملها على الجنوب وسط تعمّد إبطاء وتأخير إدخال الشاحنات وعدم إدخالها لمدينة غزة وشمال القطاع"، وذلك وفقا لما نشره المكتب الإعلامي الحكومي عبر تلغرام.

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