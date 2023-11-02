الأرجنتين تدين الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا

أولمرت يشكك في أرقام القتلى المدنيين في غزة.. ومذيعة CNN ترد: تحققنا مع أفراد بالأمم المتحدة ومنظمة الصحة

(CNN)-- أدانت الأرجنتين، الأربعاء، الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، قائلة إنه "من الضروري الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية".

وذكرت وزارة الخارجية الأرجنتينينة، في بيان: "خاصة تلك البنية التحتية التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات ومحطات تحلية المياه ومراكز إيواء اللاجئين".

وأضاف البيان أن الأرجنتين أدانت "بعبارات لا لبس فيها الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، واعترفت بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ولكن لا شيء يبرر انتهاك القانون الإنساني الدولي، والالتزام بحماية السكان المدنيين في المناطق المسلحة والصراعات دون أي تمييز."

وقصفت إسرائيل مخيم جباليا، الثلاثاء، ثم مرة أخرى الأربعاء، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين، من بينهم عشرات الأطفال.

ودافع الجيش الإسرائيلي عن الغارات قائلا إنها "قتلت قائدا في حماس وأصابت مجمع قيادة للجماعة المسلحة".

وفي المقابل، نفت حركة "حماس" وجود أحد قياداتها في المخيم.

ويأتي بيان الأرجنتين بعد أن اتخذت دول أخرى في أمريكا اللاتينية إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل.

وأعلنت بوليفيا، الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب "الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني" في أعقاب الحرب التي شنتها إسرائيل على "حماس"، كما استدعت كولومبيا وتشيلي سفيريهما لدى إسرائيل للتشاور بسبب الغارات على غزة.