اختفاء اسم إسرائيل من بعض الخرائط الصينية وبكين تعلّق

مذيعة CNN تسأل متحدثًا باسم الجيش الإسرائيلي أين كان يفترض أن يذهب الفلسطينيون بعد الغارة؟.. شاهد رده

(CNN)-- أوضحت بكين أن إسرائيل لا تزال محددة على الخرائط الرسمية الصادرة عن السلطات الصينية بعد ظهور تساؤلات حول سبب عدم ظهور اسم الدولة على الخرائط عبر الإنترنت التي قدمتها شركتان صينيتان كبيرتان.

Credit: Amap/Baidu

ولا يظهر اسم الدولة "إسرائيل" حاليًا على خرائط تطبيقات الهاتف المحمول الشهيرة من منصة البحث الرائدة Baidu أو Amap المدعومة من Alibaba، رغم أن أراضيها وأسماء الدول المجاورة تظهر بوضوح، وتظهر دول مماثلة أو أصغر حجمًا من إسرائيل مثل قبرص ولبنان والكويت بنفس الخريطة، على سبيل المثال.

ولا تتضمن الخرائط أيضًا علامة لاسم دولة "فلسطين"، التي اعترفت بها الصين كدولة عام 1988 وهي مدرجة على خرائطها الرسمية إلى جانب إسرائيل.

ويظهر كلا الاسمين في عمليات البحث عن الكلمات على إصدارات الأجهزة المحمولة للمنصات، والتي ليست مملوكة للدولة، ولكنها تعمل في بيئة الإنترنت الخاضعة للإشراف الشديد في الصين، وهي منتشرة في كل مكان مثل خرائط Google أو Apple خارج البلاد.

ملاحظة المحرر: ظهرت نسخة من هذا المنشور في الأصل في نشرة CNN الإخبارية، اقرأ المزيد (باللغة الإنجليزية).