مصادر تؤكد لـCNN خروج ما يقارب 196 أردنيا من غزة الأربعاء

عمان، الأردن (CNN)-- كشفت مصادر مطلعة لموقع CNN بالعربية، الخميس، عن خروج نحو 196 مواطنا أردنيا من قطاع غزة، الأربعاء إلى مصر، منهم من غادر عبر القاهرة ومنهم من سيتم نقله اليوم (الخميس)، عبر طائرات سلاح الجو الأردني إلى المملكة.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان رسمي الأربعاء، عن بدء عملية إجلاء المواطنين الأردنيين من قطاع غزة، من خلال معبر رفح الحدودي، بالتنسيق مع السلطات المختصة في جمهورية مصر ليتم نقلهم إلى المملكة في أقرب وقت.

وتم إرسال فريق من السفارة الأردنية في القاهرة إلى الجانب المصري من معبر رفح، ليقوم بالإشراف على نقل الأردنيين الذين سيخرجون من قطاع غزة، بواسطة حافلات ليتم نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت، مع التنويه أن عملية الإجلاء ستمتد لعدة أيام.

وذكرت الوزارة في وقت سابق في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية إضافة إلى البيان، بأن عدد الأردنيين بين "مقيم وموجود" في غزة الذين تواصلت معهم الوزارة بلغ 284 أردنيا، وأن عددا منهم تمكن من الوصول إلى معبر رفح الأربعاء، مع ترجيح وصول أعداد أخرى الخميس.

وتوقعت المصادر ان يرتفع العدد نتيجة مواصلة التسجيل في القوائم المعتمدة لدى البلدين الاردني والمصري وبالتنسيق مع الاخر.

في الأثناء، كشفت مصادر أخرى أن هناك عددا من "أبناء الأردنيات" ستشملهم عملية النقل، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.