مسؤول بفتح لـCNN: ما يحدث في غزة "تطهير عرقي" والصراع "لن يؤدي إلا إلى خلق المزيد من الكراهية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو لرسائل رومانسية مدعيا أنها من شبكة تسعى لاستخراج معلومات عن تحركات قوات الجيش في عملياتها بقطاع غزة.

مقطع الفيديو نشره أدرعي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، قائلا بتعليق: "خلال الأيام الأخيرة أحبطت منظومة أمن المعلومات بنية تحتية لأفتارات تم تشغيلها عبر شبكات التواصل الاجتماعية بهدف استخراج المعلومات عن قوات ونشاطات جيش الدفاع. يدور الحديث عن بنية تحتية عمدت إلى تفعيل عشرات الملفات الشخصية من قبل دول المحور بهدف تزويد منظمة حماس الإرهابية بالمعلومات. حيث تملك الشخصيات صورًا حقيقية وتدير علاقة شبه رومانسية، بطرق مختلفة من المحادثات من خلال المراسلات، والتسجيلات الصوتية ومكالمات الفيديو. لدى كل أفتار نظام أفتارات مكلّف بتعزيز مدى مصداقيتها عبر الشبكة – ’آباء‘، ’أشقاء‘ و’أصدقاء‘".

وتابع أدرعي قائلا: "وقد احتوت هذه الشبكة على حوالي العشرات من الملفات الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعية، مع التركيز على الانستغرام وحجم المعتدى عليهم المحتملين بمعنى مئات حتى آلاف الجنود النظاميين وجنود الاحتياط. بالإضافة إلى الإحباط العملياتي تجري قناة تجريم وحجب للأفتارات عبر القناة التابعة للدولة".

ويشار إلى أن تدوينة أدرعي تأتي مع دخول الحرب الإسرائيلية في غزة يومها الـ27، صباح الجمعة، مع استمرار الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.