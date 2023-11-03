أمير سعودي يجادل مدونا نسب له تصريحا عن موسم الرياض والحرب في غزة

مسؤول بفتح لـCNN: ما يحدث في غزة "تطهير عرقي" والصراع "لن يؤدي إلا إلى خلق المزيد من الكراهية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على مدوّن نسب للأمير تصريحات حول موسم الرياض وعدم القدرة على إلغاء عقود مع فنانين ومشاهير عالميين بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبدأ الأمر بتدوينة كتبها صالح منصر اليافعي على صفحته بمنصة أكس قال فيها: "سلطنة عمان تلغي مظاهر الاحتفالات باليوم الوطني تضامناً مع غزة.. وعبدالرحمن بن مساعد قال ما نقدر نلغي الاحتفالات بموسم الرياض لأننا عملنا عقد مع شاكيرا قبل الحرب !!لو اجلوه باتزعل شاكيرا وما عاد تجي السعودية الاقتصاد السعودي باينهار".

ورد الأمير قائلا: "هل من الممكن أن تعرض ما يثبت أنني قلت ما تدّعيه"، ليجيب اليافعي ناشرا صورة تدوينة سابقة للأمير قبل أن يرد الأمير مجددا قائلا: "شكرًا.. آن لأبي حنيفة أن يمد رجليْه.."

ويشار إلى أن هذا الجدال يأتي مع دخول الحرب الإسرائيلية في غزة يومها الـ27، صباح الجمعة، مع استمرار الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.