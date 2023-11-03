مسؤول بفتح لـCNN: ما يحدث في غزة "تطهير عرقي" والصراع "لن يؤدي إلا إلى خلق المزيد من الكراهية"

القدس (CNN)-- أعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الخميس، أن إسرائيل ستعيد سكان غزة العاملين في البلاد، إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، مضيفا أنها ستقطع أيضا الروابط مع غزة.

وقبل الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في أكتوبر/7 تشرين الأول الماضي، وأعمال الاختطاف، كان يوجد لدى حوالي 18 ألف من سكان غزة تصاريح للعبور إلى إسرائيل والعمل فيها، حيث كان بإمكانهم كسب أموال أكثر بكثير ممن هم في غزة.

وقال المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية في بيان، الخميس، إن "إسرائيل تقطع كل روابطها مع غزة. ولن يكون هناك المزيد من العمال الفلسطينيين من غزة، وهؤلاء العمال من غزة الذين كانوا في إسرائيل يوم اندلاع الحرب، سيتم إعادتهم إلى غزة".

ولم يوضح البيان كيف ومتى سيعود العمال إلى ما أصبح حاليا منطقة حرب نشطة تتعرض للقصف مئات المرات يوميا.

كما ذكر مجلس الوزراء أيضا أنه سيخصم الأموال المخصصة لغزة، بما في ذلك التمويل من السلطة الفلسطينية- التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية- والتي ستذهب إلى القطاع.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، بدأت إسرائيل في إصدار آلاف تصاريح العمل لسكان غزة للعبور إلى إسرائيل، كجزء من استراتيجية الحوافز الاقتصادية التي كانت السلطات الإسرائيلية تأمل أن تشجع سكان غزة على النأي بأنفسهم عن حماس.

وقال سكان غزة في الضفة الغربية لشبكة CNN، الشهر الماضي، إن الحصول على تصريح عمل لإسرائيل سمح لهم بأن يصبحوا مُعيلين أساسيين. والعديد منهم هم أفراد عائلاتهم الوحيدون الذين لديهم وظيفة، والرواتب التي يكسبونها في إسرائيل أعلى بعدة مرات مما يمكنهم الحصول عليه في غزة.

وفي أعقاب الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على الأراضي الإسرائيلية، والتي أسفرت عن مقتل 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، أغلق الجيش الإسرائيلي جميع الطرق المؤدية إلى القطاع، وأصبح العديد من سكان غزة العاملين في إسرائيل عالقين.

وقال إسماعيل عبدالمجيد لشبكة CNN الشهر الماضي: "لطالما أردت هذا التصريح لأن الوضع في غزة رهيب للغاية. الوضع المالي، الديون، الاقتصاد صفر، لا توجد فرص عمل"، وأضاف أنه كان عاطلا عن العمل حتى حصل على التصريح.