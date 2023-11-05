مسؤول قطري لـCNN: نأمل في أن تفلح جهودنا في الإفراج عن المزيد من الرهائن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعل رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم تكهنات وتساؤلات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب تدوينة لفت فيها إلى وجود جهات من دول قريبة "تحاول التحريض" على قطر بحسب تعبيره.

جاء ذلك في تدوينة للشيخ حمد بن جاسم على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "هناك للأسف بعض الجهات من دول قريبة لنا تحاول التحريض على بلادي في السر والعلن سواء كان عبر لقاءات تحليلية او بواسطة تحريض جهات خارجية مستغله الوضع الحالي في غزة.."

وتابع قائلا: "وهذا يدل على ان هؤلاء المحرضين لم يتعظوا من الماضي حتى الان وان تحريضهم لن يضعف بلادي بشيء".

وأضاف: "وللأسف فإننا نجد ان هناك من يحاول النيل من بلادنا بدلا من التركيز على محاولة وقف ما يجري في غزة من فظائع وعدم استغلاله لتكتيكات آنية. وللحديث بقية".

ويذكر أن سفارة قطر في أمريكا ردت، مساء الجمعة، على مهاجمتها من قبل عضو بلجنة الاستخبارات الأمريكية التابعة لمجلس النواب الأمريكي بفيديو من مقابلة لأحد أعضائها نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) وهدد فيها من التداعيات "إذا لمست شعرة واحدة" من الرهائن الأمريكيين بقبضة حماس في غزة.

وقال عضو لجنة الاستخبارات الأمريكية، والتز بريس في المقابلة التي أجراها على قناة فوكس نيوز الأمريكية: "نحن بحاجة إلى إرسال رسالة واضحة للغاية إلى داعمي حماس، سواء كانوا تركيا أو قطر أو غيرهم... مفادها أنه إذا لمست شعرة رأس أمريكي، فسيشعرون جميعًا بالتداعيات، وليس فقط قيادة حماس نفسها".

وردت السفارة القطرية بتدوينة على صفحتها بمنصة أكس، قائلة: "نستغرب قيام (لجنة الاستخبارات الأمريكية) بالترويج لمعلومات مضللة على حسابهم الرسمي، علما أن المكتب السياسي لحماس في قطر تم افتتاحه بناء على طلب أمريكي لإنشاء خطوط اتصال غير مباشرة مع حماس".