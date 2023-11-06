الملكة رانيا لـCNN: يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار.. ولا شيء سيحمي إسرائيل بقدر السلام

"كلنا متواطئون إلى حد ما".. أوباما يتحدث عن الحرب في غزة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- يُقتل طفل واحد على الأقل في غزة كل 10 دقائق نتيجة للصراع بين إسرائيل وحماس، وفقًا لإحصاءات شبكة CNN المُستندة إلى أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أيضًا في منشور لها على موقع إكس: "في المتوسط، يُقتل طفل ويصاب اثنان بجراح كل 10 دقائق خلال الحرب"، وأضافت: "إن حماية المدنيين في أوقات النزاع ليست طموحًا أو مثلاً أعلى؛ إنه التزام والتزام تجاه إنسانيتنا المشتركة".

وأضافت الأونروا: "المدنيون -أينما كانوا- يجب أن يتمتعوا بالحماية"، قائلة إنهم ليسوا هدفًا.

وكانت منظمة إنقاذ الطفولة قد قالت في وقت سابق، في بيان صدر في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، إن عدد الأطفال الذين قُتلوا بعد ثلاثة أسابيع من الحرب "تجاوز بالفعل العدد السنوي للأطفال الذين قتلوا في مناطق النزاع في العالم منذ عام 2019".

لا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، التي تحاصرها إسرائيل وتعد معظم حدودها مع مصر مُغلقة، لكن المتحدث باسمها أشرف القدرة قال الاثنين إنه من بين 10,022 فلسطينيًا في القطاع الذين تم اعتقالهم 4,104 أطفال قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية.