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القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه قصف مئات الأهداف التابعة لحركة حماس، وأنه سيطر على مجمع عسكري في غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الاثنين: "خلال اليوم الماضي، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي أكثر من 450 هدفا لحماس، شملت الأنفاق والإرهابيين والمجمعات العسكرية، ونقاط المراقبة ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات وغيرها".

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي سيطر على مناطق إضافية داخل غزة.

وقال الجيش: "خلال الليل، سيطرت القوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي على مجمع عسكري تابع لحماس في قطاع غزة. ويحتوي المجمع على نقاط مراقبة ومواقع تدريب لنشطاء حماس، وأنفاق إرهابية تحت الأرض".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري قال، الأحد، إن القوات الإسرائيلية تنفذ ضربة كبيرة في القطاع تستهدف البنية التحتية لحركة حماس فوق وتحت الأرض، بالإضافة إلى المسلحين وكبار القادة.

وشن الجيش الإسرائيلي قصفا بلا هوادة على غزة، في أعقاب هجوم حماس الذي أدى إلى مقتل 1400 شخص في إسرائيل، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأصابت الضربات الإسرائيلية مناطق مدنية بما في ذلك الأحياء السكنية والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمدارس، مما أسفر عن مقتل أكثر من 9700 شخص، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، التي تستمد بياناتها من مصادر طبية في القطاع الذي تسيطر عليه حماس. وأضافت الوزارة أن ما لا يقل عن 4800 من القتلى هم من الأطفال.