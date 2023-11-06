شاهد إبراهيم دهمان صحفي CNN يعبر مع عائلته معبر رفح إلى مصر بعد شهر من الحصار في غزة

(CNN)-- أُزيل حاجز خرساني، الاثنين، كان قد أُقيم عند معبر رفح الحدودي، السبت، فيما بدأت شاحنات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر المصري في الاصطفاف على الجانب المصري من الحدود.

وتم إغلاق معبر رفح إلى مصر، وهو السبيل الوحيد حاليًا للدخول والخروج من غزة، لما يقرب من 48 ساعة، منذ السبت الماضي.

وقال مسؤول حدودي مصري لشبكة CNN، إنه تم إغلاق المعبر بعد أن استهدفت غارة جوية إسرائيلية سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، كانت متجهة إلى المعبر لنقل الجرحى الفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه استهدف سيارة إسعاف زعم أن حماس تستخدمها. في حين رفضت وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حماس في غزة، اتهامات الجيش الإسرائيلي.

وذكر مسؤول حدودي مصري لشبكة CNN، أنه من المتوقع أن تعبر المساعدات إلى غزة، الاثنين، وسيُسمح لمزيد من الرعايا الأجانب والمرضى والجرحى الفلسطينيين بالعبور من القطاع إلى مصر.