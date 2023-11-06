مظاهرات ضخمة في واشنطن تطالب بوقف الحرب في غزة.. ومتظاهرون لـCNN: نادمون على انتخاب بايدن

(CNN)-- أصدر رؤساء 18 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة إغاثة كبرى بيانا مشتركا نادرا، الأحد، دعا إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال البيان الذي وقعه رؤساء منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، ومنظمة كير الدولية، وإنقاذ الطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وآخرون، "لقد مر 30 يوما، لقد طفح الكيل، يجب أن يتوقف هذا الآن".

ووصف الموقعون على البيان هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي شنته حماس في إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وتشريد عشرات الآلاف، بأنه "مروع"، وقالوا أيضا إن قتل المدنيين في غزة كان "شنيعا".

وقُتل أكثر من 9700 شخص في غارات جوية إسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب، السلطات الصحية الفلسطينية في رام الله، التي تستمد بياناتها من مصادر طبية في القطاع الذي تسيطر عليه حماس.

وقال البيان: "يتم محاصرة السكان جميعا، ويتعرضون للهجوم، ويُحرمون من الوصول إلى أساسيات البقاء على قيد الحياة، ويتم قصفهم في منازلهم وملاجئهم ومستشفياتهم وأماكن عبادتهم"، وأضاف البيان: "هذا أمر غير مقبول".

كما سلط الموقعون على البيان الضوء على الخسائر التي ألحقها النزاع بعمال الإغاثة.

وأوضح البيان: "العشرات من عمال الإغاثة قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمن فيهم 88 من الزملاء في الأونروا- وهو أكبر عدد من القتلى التابعين للأمم المتحدة على الإطلاق، يتم تسجيله في صراع واحد".