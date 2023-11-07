الأونروا: 70% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين

مع تصاعد الغضب العالمي.. أمريكا تحذر إسرائيل من صعوبة تحقيق أهدافها في غزة

"كلنا متواطئون إلى حد ما".. أوباما يتحدث عن الحرب في غزة

(CNN) -- ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الاثنين، أن "70 % من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليوني نسمة أصبحوا نازحين، ويعيش معظمهم في ظروف مروعة" في ملاجئ الأمم المتحدة.

وقالت تمارا الرفاعي، مديرة العلاقات الخارجية في "الأونروا"، إن "1.5 مليون شخص نزحوا قسرا من غزة، إذا، نحن نتحدث عن 70% من الأشخاص الذين نزحوا بعيدا عن منازلهم".

ووصفت "الأونروا"، في بيان، الاثنين، الظروف في منشآتها المكتظة التي تؤوي 717 ألف نازح من سكان غزة، بأنها "غير إنسانية ومتدهورة"، وحذرت من أنها "معرضة لخطر التحول الوضع إلى أزمة صحة عامة بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي".

وأضاف البيان أن "ملاجئ الأونروا سجلت آلاف الحالات من التهابات الجهاز التنفسي الحادة والالتهابات الجلدية والإسهال والجدري المائي".

وقالت "الأونروا" إن تحلل الجثث تحت المباني المنهارة وسط جهود إنقاذ محدودة "يثير مخاوف إنسانية وبيئية".

وأضافت أن "أحد مرافق الأونروا، وهو مركز تدريب خان يونس، يستضيف حاليا أكثر من 22,000 نازحا، وتبلغ المساحة للشخص الواحد أقل من مترين".