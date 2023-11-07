"كلنا متواطئون إلى حد ما".. أوباما يتحدث عن الحرب في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجّه نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، رسالة إلى الساسة والمحامين متسائلا عن كيفية اعتبار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة "دفاعا عن النفس"، إذ رأى أنها ترقى لمستوى "الإبادة الجماعية"، على حد قوله.

وكتب البرادعي تعليقا على تصريح للأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش الذي قال إن "العمليات البرية للجيش الإسرائيلي والقصف المستمر يضرب المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومرافق الأمم المتحدة بما في ذلك الملاجئ. لا أحد آمن".

وعلّق نائب الرئيس المصري السابق بالقول: "إلى الساسة والمحامين: هل أنتم جادون حقا بأن ما يحدث لا يزال دفاعا عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؟".

وتابع البرادعي قائلا: "عندما يمنع البعض مجلس الأمن لمدة شهر من القيام بمسؤولياته؟ عندما ترتكب جريمة حرب في كل دقيقة وأنت تمارس "حقك"؟ عندما تمارس هذا "الحق" في أرض محتلة؟ اسمحوا لي أن أقول لكم كمحامي: هذا يبدو أكثر مثل الإبادة الجماعية وجريمة ضد الإنسانية"، على حد قوله.

وتشن إسرائيل قصفا جويا عنيفا وتقوم بعملية برية في قطاع غزة، ردا على هجوم حركة حماس على مدن ومناطق إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول والذي أودى بحياة 1400 إسرائيلي وأسفر عن اختطاف 240 رهينة لدى حماس، وتعتبر أمريكا وعدد من الدول أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها" في هذا الإطار.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني في قطاع غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.