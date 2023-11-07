الملكة رانيا لـCNN: يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار.. ولا شيء سيحمي إسرائيل بقدر السلام

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني من الوصول إلى "مرحلة اللاعودة والانزلاق نحو حرب إقليمية" جراء "التدهور الخطير" في غزة، حسبما قال لدى لقائه رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، في بروكسل، الاثنين.

وكرر الملك عبدالله دعوته إلى "العمل من أجل إقرار وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين"، وحذر من "توسع دائرة الصراع إلى الضفة الغربية، وتفجر الأوضاع في القدس"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وأكد الملك ضرورة "إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى غزة بشكل مستمر، مع تواصل دعم المنظمات الدولية العاملة في القطاع".

وقال العاهل الأردني إن "الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

من جانبه، أكد رئيس وزراء بلجيكا موقف بلاده حول ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إليها، والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين، حسب بيان الديوان الملكي.

في لقاء منفصل آخر في بروكسل مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، قال الملك عبدالله إن "الجميع يدفع اليوم ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، داعيا إلى "وجود رؤية شمولية للأمن الإقليمي مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية"، وفقا لما أوردته قناة "المملكة" الرسمية.