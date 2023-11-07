أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤول حدودي مصري لصحفي يعمل لدى شبكة CNN في رفح، إنه تم إجلاء 637 مواطنًا أجنبيًا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، الثلاثاء، وهذا العدد الإجمالي هو أعلى رقم يومي منذ بدء عمليات الإجلاء الأسبوع الماضي.

وكان معبر رفح مغلقا منذ بدء الحرب، لكن تم فتحه الأسبوع الماضي كجزء من صفقة توسطت فيها قطر بين إسرائيل وحماس ومصر، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أن 15 جريحًا فلسطينيًا وصلوا إلى مصر لتلقي العلاج عبر المعبر.

وبحسب حصيلة شبكة CNN، فإن هذا يرفع العدد الإجمالي للجرحى الفلسطينيين الذين يعانون من إصابات خطيرة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة، الذين تم نقلهم إلى مصر إلى 116.