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نتنياهو: إسرائيل ستتولى "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة لفترة "غير محددة" بعد الحرب

الشرق الأوسط
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(CNN)--  قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن إسرائيل ستتولى "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة "لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب.

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وأضاف نتنياهو، في مقابلة بثتها شبكة ABC، أن غزة يجب أن يحكمها "أولئك الذين لا يريدون الاستمرار على طريقة حماس"، وتابع: "أعتقد أن إسرائيل ستتولى لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الشاملة لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نملكها".

وأكد أن إسرائيل لن تسمح بوقف عام لإطلاق النار حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حركة "حماس"، وقال نتنياهو: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن لدينا"، ومع ذلك، ذكر أنه "منفتح على فترات توقف قصيرة".

وقال: "فيما يتعلق بفترات توقف تكتيكية صغيرة، ساعة هنا، وساعة هناك. لقد حصلنا عليها من قبل، أعتقد أننا سنتحقق من الظروف من أجل تمكين دخول البضائع لأغراض إنسانية، أو وصول رهائننا"، وأضاف" "لكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك وقف عام لإطلاق النار".

وتطرق نتنياهو أيضا إلى دور إيران و"حزب الله" في الصراع، وحذرهما من "التورط بشكل أكبر"، وقال: "أعتقد أنهما أدركا أنهما إذا دخلا الحرب بشكل كبير، فإن الرد سيكون قويا للغاية، وآمل ألا يرتكبا هذا الخطأ".

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