"كلنا متواطئون إلى حد ما".. أوباما يتحدث عن الحرب في غزة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- فرّ حوالي 5,000 شخص إلى جنوب غزة سيرًا على الأقدام خلال أربع ساعات، الاثنين، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

ودعا الجيش الإسرائيلي سكان محافظتي غزة وشمال غزة إلى التحرك جنوبًا، وفتح ممر بين الساعة 10:00 والساعة 14:00، حسبما ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "نظرًا لتعرض الطرق المؤدية إلى تقاطع المعبر الرئيسي لأضرار جسيمة، لم يكن من الممكن الوصول إليه إلا سيرًا على الأقدام. وأفادت عائلات بأكملها، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، أنهم يسيرون لمسافات طويلة حاملين أمتعتهم الشخصية بأيديهم".

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن حوالي 1.5 مليون شخص في غزة هم نازحون داخليًا. ومن بينهم، يعيش حوالي 717,000 شخص في 149 منشأة تابعة للأونروا، و122,000 شخص في المستشفيات والكنائس والمباني العامة، و110,000 شخص في 89 مدرسة غير تابعة للأونروا، ويقيم الباقون مع عائلات مضيفة.

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان الثلاثاء، إلى أن مركز تدريب خان يونس، وهو ملجأ الأونروا الأكثر اكتظاظًا، يستضيف أكثر من 22,000 نازح وتبلغ المساحة للشخص الواحد أقل من مترين مربعين، بينما يتقاسم ما لا يقل عن 600 شخص مرحاض واحد.