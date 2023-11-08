"كلنا متواطئون إلى حد ما".. أوباما يتحدث عن الحرب في غزة

(CNN)-- صرح البيت الأبيض، لشبكة CNN، الثلاثاء، بأن الإدارة الأمريكية كانت "واضحة تماما" منذ هجوم حركة "حماس" على إسرائيل قبل شهر، أنه يجب على إسرائيل أن تسعى إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين أثناء قيامها بجهود تهدف إلى القضاء على "حماس" في غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، لإم جي لي من CNN خلال المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض: "لقد كنا واضحين تماما منذ بداية هذا الصراع أن أحد الأشياء التي تفصلنا عن حماس، التي حاولت بالفعل وتعتزم قتل المدنيين الأبرياء، هو أن الديمقراطيات مثل الولايات المتحدة وإسرائيل تلتزم بقانون النزاعات المسلحة".

ومع ذلك، أقر كيربي بأنه "من الصحيح أيضا أن الغارات الجوية مستمرة، ومن الصحيح أيضا أن المدنيين ما زالوا يموتون بسبب هذه الغارات".

وأصر على أنه بينما ستواصل الولايات المتحدة دعم إسرائيل في جهودها لمحاربة "حماس": "لم نخجل أبدا من انتقاد أصدقائنا وشركائنا عندما نعتقد أن ذلك مبرر، وسنواصل القيام بذلك".

وأضاف: "نعتقد أيضا أن الأفضل للمساعي الدبلوماسية هو القيام بها بشكل خاص وبعيدا عن أعين الناس، وسنواصل القيام بذلك".

وأكد كيربي أن الإدارة الأمريكية "لا ترسم خطا أحمر" لإسرائيل مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة، وقال: "لا يزال هذا هو الحال".