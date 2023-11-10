كاميرا CNN في جنين بعد أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عامًا.. هذا ما رصدته

"لا أثر للبنية التحتية".. كاميرا CNN تلقي نظرة بعد العملية العسكرية في جنين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ارتفع عدد القتلى جراء التوغل الإسرائيلي فى جنين، والاشتباكات الناجمة عنه مع مسلحين، إلى 14 فلسطينيا ، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

ولم يتضح بعد ما إذا كان القتلى مدنيين أم مسلحين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قام بعملية توغل في جنين للقضاء على ما وصفها بـ"البنية التحتية الإرهابية"، وتدمير منزل رجل قتل جنديا إسرائيليا خارج الخدمة في هجوم دهس وقع في 31 أغسطس/آب.

وتقوم القوات الإسرائيلية في كثير من الأحيان بهدم منازل المشتبه فيهم بتهم تعتبرها إسرائيل متعلقة بـ"الإرهاب" عقابا لهم على الهجمات المزعومة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "عثرت وحدات الهندسة على عبوات ناسفة كانت تهدف إلى إلحاق الضرر بقواتنا في مخيم جنين للاجئين"، وأضاف: "وقع قائد القيادة المركزية أمر هدم لمنزل الإرهابي الذي نفذ هجوما عند حاجز مكابيم وحاجز حشمونائيم".

وشنت القوات الإسرائيلية هجوما واحدا، على الأقل، بطائرات بدون طيار على مسلحين بعد الاشتباكات، وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي، وشهود العيان الذين تحدثوا إلى شبكة CNN.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل 9 "مطلوبين" في أنحاء ما يعرف دوليا بالضفة الغربية وغور الأردن.

وكانت عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الحدود.

وتظهر مقاطع فيديو حصلت عليها CNN وروايات شهود عيان لـCNN وجودا عسكريا مكثفا في المدينة، ويمكن سماع أصوات تبادل إطلاق النار بين مسلحين والقوات الإسرائيلية، ويمكن رؤية ما لا يقل عن 12 مركبة مدرعة على طرقات المدينة، والجرافات المدرعة تمزق الشوارع وتدمر أحد المنازل.

ويظهر مقطع فيديو حصلت عليه شبكة CNN، منشورات تم إسقاطها على المخيم بعد العملية، وشارك أحد السكان صورة المنشور مع CNN وجاء في المنشور: "يا سكان المخيم، كانت أنشطة الجيش الإسرائيلي داخل المخيم نتيجة للعمليات الإرهابية التي تدعمونها"، وأضافت: "الجيش الإسرائيلي يبقى هنا وسيعود مرارا وتكرارا حتى يتم القضاء على الإرهاب تماما. وأعذر من أنذر".

وقال أحد شهود العيان لشبكة CNN إن سيارات الإسعاف لم تتمكن من مساعدة المصابين، لأن القوات الإسرائيلية حاصرت مستشفى ابن سينا ​​ومنعت بعض سيارات الإسعاف من المغادرة.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو التي حصلت عليها CNN عدة جثث ملقاة بلا حراك على الأرض ومغطاة، مع انطلاق صفارات سيارات الإسعاف في الخلفية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقل 1430 "مطلوبا"، منهم 900 زعم أنهم مرتبطون بـ"حماس".