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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حمّل الجيش الإسرائيلي، السلطات السورية، الجمعة، مسؤولية ما وصفها بـ"الاعتداءات الإرهابية" ضد إسرائيل وتوعد بـ"رد قوي".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على "‘إكس"، تويتر سابقا: "نتابع عن كثب عمل الوكيل الإيراني انطلاقًا من سوريا ضد دولة إسرائيل، فبغض النظر عن اسم هذه الجهة الإرهابية، فإن النظام السوري يتحمل كامل المسؤولية عما ينطلق من اعتداءات إرهابية ضد دولة إسرائيل".

وأردف أدرعي قائلا: "جيش الدفاع سيرد بقوة ضد كل محاولة لاستهداف دولة إسرائيل"، على حد قوله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه قصف موقعا في سوريا ردا على غارة شنتها طائرة بدون طيار على مبنى في مدينة إيلات جنوب إسرائيل، رغم أن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم.