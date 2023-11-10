"أطباء بلا حدود" تعرب عن قلقها بشأن تزايد العنف في جنين بالضفة الغربية

كاميرا CNN في جنين بعد أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عامًا.. هذا ما رصدته

"لا أثر للبنية التحتية".. كاميرا CNN تلقي نظرة بعد العملية العسكرية في جنين

القدس (CNN)-- قالت منظمة أطباء بلا حدود (MSF)، في بيان، الخميس، إن "هناك زيادة كبيرة في أعمال العنف من جانب القوات الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية".

وأضافت منظمة أطباء بلا حدود: "عالجت فرقنا في جنين أكثر من 30 مريضا أصيبوا بطلقات نارية وانفجارات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأوضحت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، أيضا أنه "حدث اليوم تصاعد في أعمال العنف، مع قصف وإطلاق نار واسع النطاق. وقد أُسقطت منشورات هذا الصباح على مخيم جنين للاجئين، تطالب السكان بالإخلاء، في حين ليس لدى الكثير منهم مكان آمن يذهبون إليه".

وأضافت منظمة أطباء بلا حدود، أن فرقها عالجت مسعفا "أُصيب برصاصة أثناء وجوده داخل سيارة إسعاف"، صباح الخميس.

وأشار البيان إلى أنه "منذ الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس، منعت الآليات العسكرية الإسرائيلية سيارات الإسعاف من دخول المستشفيات، مما أجبرها على تحويل المرضى إلى مستشفيات أبعد".

وقالت المنظمة: "في الليلة الماضية، أطلق جندي النار على وحدة الطوارئ في المستشفى، فأصاب الجدار على مرأى من زملائنا الذين كانوا واقفين في الخارج. واليوم، شهد فريقنا إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص عند مدخل المستشفى، وأصابت الأعيرة النارية الجدار فوق الباب مباشرة".

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها أن "المستشفيات لا يجب أن تكون أهدافا، ويجب أن تظل أماكن آمنة. ويجب عدم إعاقة الرعاية الطبية. وتدعو منظمة أطباء بلا حدود، الجيش الإسرائيلي إلى وقف إطلاق النار على المستشفيات وألا تمنع آلياته العسكرية سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية".

وارتفعت حصيلة القتلى في الضفة الغربية المحتلة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 176 شخصا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، في تقرير.

وذكر تقرير الوزارة أن الفلسطينيين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية أو مستوطنين يهود. وأضافت أنه بالإضافة إلى القتلى، أُصيب أكثر من 2450 فلسطينيا في الضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وسلط منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة الضوء على الوضع المتردي في الضفة الغربية الأربعاء، قائلا: "مرة أخرى، لقد طفح الكيل".

وكتب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "الوضع يزداد سوءا في الضفة الغربية".

وصرح الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، الخميس، بأن "هناك زيادة كبيرة في الهجمات الإرهابية بالضفة الغربية، حيث حدثت أكثر من 550 محاولة هجوم منذ بداية الحرب".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات ليلية لمكافحة الإرهاب للقبض على المشتبه بهم، والعديد منهم جزء من منظمة حماس الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك، كجزء من العمليات الأمنية في المنطقة، تم وضع نقاط تفتيش ديناميكية في أماكن مختلفة".