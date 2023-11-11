مصر.. شيخ الأزهر يوجه رسالة للقادة العرب قبل القمة حول الفلسطينيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه شيخ الأزهر في مصر، أحمد الطيب، الجمعة، رسالة إلى القادة والزعماء العرب المشاركين في القمة العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، السبت.

وقال الطيب في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "إلى قادتنا وزعمائنا العرب المجتمعين في القمة العربية غدًا بمشيئة الله تعالى: ندعو الله سبحانه أن يوفق مساعيكم في وقف العدوان والإبادة التي يتعرَّض لها إخوتنا في فلسطين العزيزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، والوصول إلى حلٍّ عاجل لوقف شلالات الدماء البريئة، التي يعلم الله والناس جميعًا في الشرق والغرب أنها بريئة، ووضع حد لهذه القسوة التي لا تحتملها طاقة بشر".

وتابع قائلا: "نحن شعوبكم نشُدُّ على أيديكم، ونقف خلفكم، وكلنا أمل وثقة في أن تسخروا كل ما آتاكم الله به من قوة وعدة وعتاد ومن حكمة وخبرة وسياسة لوقف هذا البغي الصهيوني على أهلنا في فلسطين، وتذكَّروا أن وقف العدوان عن إخوتنا في فلسطين هو واجبنا الديني والشرعي، ومسئوليتنا جميعًا أمام الله عز وجل حكامًا كنا أو محكومين، {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}".

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت، الجمعة، عقد قمة عربية إسلامية مشتركة "غير عادية بشكل استثنائي" في الرياض، السبت، قائلة في بيان: "استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكلٍ استثنائي في الرياض، السبت، عوضا عن القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه".