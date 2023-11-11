ماكرون يوضح "الحل الوحيد" لإنهاء الحرب بين إسرائيل و"حماس"

(CNN) -- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف إطلاق النار في غزة، واصفا إياه بأنه "الحل الوحيد" للحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقال ماكرون، أثناء حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC من قصر الإليزيه، الجمعة، إنه في حين أن لإسرائيل الحق في "حماية نفسها والرد" في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول التي نفذتها "حماس"، فإنه يتعين على إسرائيل "الالتزام بقواعد الحرب الدولية والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف أنه يأمل أن ينضم زعماء العالم الآخرون إلى دعوته لوقف إطلاق النار، وتابع: "نحن نتشاطر الألم ونتشارك الرغبة في التخلص من الإرهاب، ونعلم ماذا يعني الإرهاب في فرنسا، لكنني أعتقد أنه لا يوجد مبرر لمهاجمة المدنيين".