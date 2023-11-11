"لا أعرف إن كان بإمكان أي إنسان العيش هناك".. شاهد ما قالته أمريكية خرجت من غزة بعدما علقت أسابيع فيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق، على القمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن حول التطورات الحالية في قطاع غزة، التي عُقدت في العاصمة السعودية، الرياض، السبت، قائلا إنها تأتي في "ظروف دقيقة وأوضاع معقدة تنطوي على مخاطر كبيرة".

وكتب الشيخ حمد بن جاسم، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، السبت: "لقد انعقدت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي حضرتها 57 دولة في ظروف دقيقة وأوضاع معقدة تنطوي على مخاطرة كبيرة، تهدد الاستقرار في المنطقة، وربما في العالم".

وأضاف: "كنت أتمنى أن تخرج القمة، كما جاء في خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بقرارات عملية واضحة يمكن متابعتها في المحافل والهيئات الدولية للضغط على إسرائيل، وعلى من يؤيدونها في كل ما تقوم به، لوقف تعنتها واستهتارها بكل القيم والمعايير الإنسانية".

واعتبر الشيخ حمد بن جاسم أن "هذا هو السبيل الممكن الآن لوقف ما يشهده قطاع غزة من قتل وتدمير وحشي لا يراعي حرمة ولا قانونًا إنسانيًا أو دوليًا".

وأعرب عن أمله في أن تضع "الدول العربية... مستشفياتها الميدانية، وما أكثرها! على الجانب المصري من الحدود مع غزة لاستقبال الجرحى الذين أقفلت في وجوههم مستشفيات غزة ولا تستطيع معالجتهم وهي تتعرض لقصف لا يتوقف".

كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قال في خطابه على هامش قمة الرياض، إن "جريمة الحرب المتواصلة في غزة تستدعي من دولنا الإسلامية اتخاذ موقف حازم وخطوات رادعة بما يتناسب مع ثقل ووزن دولنا، وينسجم مع موقف شعوبنا ومشاعرها مما يجري".

وأضاف: "فارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة بهذا الاستهتار لا يلحق الضرر بالأمن القومي العربي والإسلامي فقط بل بالأمن الوطني لدولنا أيضًا".