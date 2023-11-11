رئيس إيران يصل السعودية لحضور القمة بعد تأكيده أن غزة "بحاجة للأفعال"

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(CNN)—وصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى العاصمة السعودية، الرياض، لحضور القمة العربية الإسلامية المشتركة التي تستضيفها المملكة، السبت.

ونشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو للحظة وصول الرئيس الإيراني للرياض ومراسم استقباله وذلك بتدوينة على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وكان الرئيس الإيراني قد قال في تصريحات قبيل مغادرته طهران إن "فلسطين هي القضية الأكثر أهمية في العالم الإسلامي"، ولا ينبغي أن تكون غزة "ساحة للأقوال، بل للأفعال"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

ودعا رئيسي منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ "قرار حاسم وقابل للتنفيذ وقابل للتنفيذ بشأن غزة".