السعودية.. تفاعل على فيديو وصول واستقبال بشار الأسد في الرياض

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة وصول واستقبال الرئيس السوري، بشار الأسد في العاصمة السعودية، الرياض، عشية القمة العربية الإسلامية التي تستضيفها المملكة، السبت.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية مقطع فيديو من وصول واستقبال الأسد على صفحتها بمنصة يوتيوب، قائلة: "كان في استقبال السيد الرئيس في مطار الملك خالد الدولي نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري".

وذكرت الوكالة السورية أن الأسد سيشارك في القمة العربية الإسلامية التي "ستبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعيشه قطاع غزة من عدوان إسرائيلي يتسبب يومياً بسقوط المئات من الشهداء والجرحى ويخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة".

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت، الجمعة، عقد قمة عربية إسلامية مشتركة "غير عادية بشكل استثنائي" في الرياض، السبت.