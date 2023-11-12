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نشر الأحد ، 12 نوفمبر / تشرين الثاني 2023

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مصادر لـCNN توضح أبرز تفاصيل مفاوضات وقف القتال في غزة

(CNN)-- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (PRCS)، الأحد، أن مستشفى القدس في مدينة غزة، ثاني أكبر مستشفى في القطاع، أصبح خارج الخدمة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، الأحد، إن المستشفى "لم يعد يعمل، ويأتي وقف الخدمات بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي".

وأضافت الجمعية أن "الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها لتقديم الرعاية للمرضى والجرحى"، رغم "الأوضاع الإنسانية الصعبة ونقص الإمدادات الطبية والغذاء والمياه".

وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها "تأسف بشدة للوصول إلى هذه النقطة الحرجة رغم الجهود المبذولة لمنع ذلك. لم تنجح النداءات المتكررة للحصول على مساعدة دولية عاجلة، نظرا للحصار الذي دام أسبوعا وانقطاع الاتصالات والإنترنت لمدة خمسة أيام".

وقالت: "لقد تُرك المستشفى ليدبر أمره تحت القصف الإسرائيلي المستمر، مما يشكل مخاطر شديدة على الطاقم الطبي والمرضى والمدنيين النازحين".

وزعمت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني أن المستشفيات محاصرة، وهو ادعاء نفاه الجيش الإسرائيلي مرارا.

وأكدت الجمعية أنه يوجد "مستشفى واحد فقط عامل في غزة واثنان في شمال القطاع".