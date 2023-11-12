"عليك أن تدع الحرب تأخذ مجراها".. شاهد ما قاله ترامب عن صراع إسرائيل وحماس وتدخل الولايات المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني، منتصف ليل السبت - الأحد، قيام طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي بإنزل مساعدات طبية للمستشفى الأردني الميداني للمرة الثانية.

وقال مصدر عسكري في بيان للجيش الأردني، إن "طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، قامت السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة/76، بتوجيهات ملكية سامية".

وأوضح البيان أن عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع دولتي الإمارات وقطر، "لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".

وأفاد البيان أن "هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن :المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع".

ويقع المستشفى في شمالي شرق غزة، حيث المكان الرئيسي للقتال الدائر بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس. ويأتي إنزال المساعدات في وقت قال مسؤولون وعاملون في مستشفى الشفاء "خرج عن الخدمة" جراء القصف والقتال، الذي تتواجد في محيطه القوات الإسرائيلية.

ويتواجد المستشفى الأردني على مقربة من مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي.