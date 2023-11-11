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(CNN) -- أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إجلاء نحو 12 طفلا مصابا بالسرطان أو اضطرابات الدم الأخرى مع أقاربهم من غزة إلى مصر والأردن لمواصلة علاجهم بأمان.

وقالت المنظمة، في بيان، إنه من المتوقع إجلاء المزيد من الأطفال لعلاج السرطان كجزء من هذه المبادرة.

وأعلنت رئاسة الوزراء الأردنية، الثلاثاء، أن الأطفال المصابين بالسرطان سيصلون إلى الأردن قريبا لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان.

وقالت وكالة الأمم المتحدة إن منظمة الصحة العالمية ومستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال عملتا بالتنسيق مع مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأردنيين وفلسطينيين وأمريكيين لتسهيل إجلاء الأطفال من غزة.

وأضاف البيان: "ترحب منظمة الصحة العالمية بعمليات إجلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى علاج من السرطان، وتؤكد على أن عمليات الإجلاء الطبي المستدامة والمنظم ودون عوائق والمرضى المصابين بجروح خطيرة والمرضى إلى مصر من خلال معبر رفح الحدودي أمر ضروري".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المستشفيين المتخصصين اللذين يقدمان الرعاية لمرضى السرطان في غزة "يعانيان من إرهاق، ونقص في الإمدادات، وتعرضان للهجمات، وبسبب انعدام الأمن، اضطرا إلى الإغلاق".

وأضافت أن النزاع "قيد بشدة دخول الإمدادات الطبية الأساسية، بما في ذلك العلاج الكيميائي".

وقبل حرب إسرائيل ضد حركة "حماس"، كان يتم تحويل حوالي 100 مريض يوميا للعلاج خارج غزة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن "هذه المباردة للعمل الإنساني الذي تشتد الحاجة إليه يجب أن تعمل على تحفيز زيادة الوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة لجميع الأشخاص المتضررين من هذا الصراع، سواء داخل غزة أو خارجها حيث الاحتياجات أكبر اليوم".

وأضاف: "أدعو الله أن تلهم هذه المبادرة جميع الأطراف لوضع الصحة والسلام في المقام الأول".