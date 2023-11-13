الأردن: رسائل تضامن من أطفال مرضى السرطان إلى أقرانهم في قطاع غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، إجلاء 69 مواطنًا أردنيًا من غزة، ضمن مئات الأجانب ممن سٌمح لهم بالخروج عن طريق معبر رفح خلال الساعات الأخيرة.

وقال القضاة، في بيان الوزارة الأحد: "تجري الآن عملية إجلاء لـ ٦٩ مواطنًا أردنيًا من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمح لهم بالمغادرة هذا اليوم من خلال معبر رفح".

وأضاف المتحدث أن فريق السفارة الأردنية في مصر، المتواجد أمام معبر رفح، "يقوم الآن باستقبالهم وتقديم ما يلزمهم وتوفير المساعدة الطبية المطلوبة، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن".

وأشار المتحدث إلى أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمُسجلين على قوائم الوزارة بلغ 640 شخصًا إلى الآن.

يأتي ذلك في غضون أكبر عملية إجلاء مع خروج ما لا يقل عن 826 أجنبيًا من غزة عبر معبر رفح، الأحد، حسبما صرح مسؤول حدودي مصري لصحفي يعمل لدى شبكة CNN، وهو ما يمثل أكبر عدد يغادر غزة في يوم واحد منذ اندلاع الحرب.

ورفح هو المعبر الوحيد المفتوح خلال الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع، مما يجعله أساسيًا للجهود الإقليمية لإدخال المساعدات وإخراج الناس.