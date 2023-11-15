بعد مقتل 102 موظف في حرب غزة.. الأمم المتحدة تقف دقيقة صمت حدادًا على زملائهم الراحلين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية "دقيقة وموجهة" داخل مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، صباح الأربعاء، حيث يستهدف نشطاء حماس الذين يزعم أنهم يعملون تحت المبنى وهو ما تنفيه الحركة ومسؤولو المستشفى.

وقال الصفدي في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "كارثة مستشفى الشفاء تجسد الهمجية التي يتيح صمت مجلس الأمن استمرارها.. ندين صمت مجلس الأمن على هذه الوحشية، على حرمان الرضع حاضناتهم في المستشفى.. هذا الصمت يغطي جرائم الحرب؛ صمت لا يمكن تبريره أو قبوله. على المجلس تحمل مسؤولياته".

وجاء تعليق الصفدي على بيان صادر عن وزارته، ورد فيه: "دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي في غزة المحتلة باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وخصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، محملة إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، قد نشر تدوينة على صفحته بمنصة أكس قال فيها: "تعمل قوات جيش الدفاع في هذه الساعة بشكل مركز في مستشفى الشفاء.. تأتي هذه الاعمال داخل مجمع محدد توجد حوله معلومات استخبارية تؤشر الى وجود أعمال ارهابية لحماس وبناء على ضرورة عملياتية.. قبل الدخول الى المستشفى واجهت قواتنا عبوات ناسفة وخلايا تخريبية واندلعت اشتباكات قتل خلالها عدد من المخربين".

وتابع أدرعي: "لقد سلمت قوات جيش الدفاع عتادًا طبيًا وحاضنات وتركيبات حليب الاطفال من دولة اسرائيل الى مستشفى الشفاء.. تعمل في الميدان طواقم طبية لجيش الدفاع تنطق باللغة العربية للتأكد ان المواد الطبية ستنقل الى من يحتاجها".