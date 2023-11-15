القدس (CNN)-- حذّرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أن "مئات الآلاف من المدنيين" ما زالوا محاصرين في مدينة غزة وأن نداءاتهم للمساعدة "لم يتم الاستجابة لها".

وقال بيان لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء: "نداءات يائسة ومناشدات عاجلة يطلقها مدنيون غير قادرين على التحرك من المباني التي يحتمون بها بسبب وجود القوات الإسرائيلية أو المعارك البرية الجارية أو الذين علقوا تحت المباني المنهارة".

وأضافت المفوضية أنها على علم بقصص أشخاص يطلبون المساعدة للخروج من أقبية منازلهم، لكن بعد ذلك انقطع الاتصال بهم. وذكر البيان أن بعضهم أفاد أيضًا أنهم محاصرون مع أفراد عائلاتهم المصابين أو القتلى.

وجاء في البيان: "نسمع من الأشخاص ذوي الإعاقة المحاصرين في مركز لإعادة التأهيل، ولا يتلقون أي دعم للإجلاء أو أي مساعدات إنسانية. ونسمع أن جميع المكالمات لا يتم الرد عليها لأن العاملين في المجال الطبي وعمال الإنقاذ لم تعد لديهم القدرة على المساعدة".

ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى الجزء الشمالي من القطاع. وقالت أيضًا إنه يجب أن يكون هناك "وقت كافٍ" وظروف مناسبة "لتنفيذ عمليات إجلاء صعبة للغاية".

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في البيان: "أي عملية إخلاء للمستشفيات يجب أن تأخذ في الاعتبار قدرة المرضى والطاقم الطبي وغيرهم من المدنيين على الإخلاء بأمان والوصول إلى أماكن يمكن رعاية المرضى فيها بشكل صحيح".